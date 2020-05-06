Aston Villa çok istiyor

Aslan'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'ya Premier Lig ekibi Aston Villa'nın talip olduğu ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Aslan'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'ya Premier Lig ekibi Aston Villa'nın talip olduğu ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. İngiliz temsilcinin 26 yaşındaki yıldız için 12.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Aslan'a 8 milyon euro'ya gelmişti.

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