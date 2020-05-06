06 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Aston Villa çok istiyor

Aston Villa çok istiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'ya ekibi Aston Villa'nın talip olduğu ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'ya ekibi Aston Villa'nın talip olduğu ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. İngiliz temsilcinin 26 yaşındaki yıldız için 12.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Aslan'a 8 milyon euro'ya gelmişti.

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