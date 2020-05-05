05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Tugay Kerimoğlu'dan flaş itiraf! Okay Yokuşlu'yu Galatasaray'a istemiştim

Glaş itiraf! Milli yıldızı G.Saray'a istemiştim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

ve Türk futbolunun efsane isimlerinden çarpıcı bir itirafta bulundu. Kerimoğlu, G.Saray'ın altyapısında antrenörlük yaptığı dönemde milli futbolcuyu takıma kazandırmak istediğini ancak bu isteğinin kabul görmediğini söyledi.

'ın eski futbolcusu , ekiplerinden Celta Vigo2da forma giyen Okay Yokuşlu'nun 10 yıl önce sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğünü söyledi. Kerimoğlu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Galatasaray altyapısına geldiğimde, 2010-2011 civarı; Altay'daydı o zaman. Yöneticilerimizden bir beyefendiye 'Okay'ı alalım da altyapıdan başlar, yukarıya göndeririz.' demiştim. 'Bizim takımın oyuncusu değil.' demişlerdi.

Saygı göstermek lazım tabii. Okay, benim için çok özel oyuncudur. Beyefendi, insan ilişkilerinde saygılı. Oyunu iyi okuyor, oyun zekası var. Buralara kolay mı geldi Okay? Yolu açık olsun, Allah sakatlık, kaza, bela vermesin.

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