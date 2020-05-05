05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a transferde müjde! Orkun Kökçü sözleşme yenilemedi

Galatasaray'a müjde! Sözleşme yenilemedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

'e verilen arada çalışmalarını yürüten , gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlamıştı. Takıma katmak istedikleri oyuncular netleşmeye başlayan sarı-kırmızılılarda Orkun Kökçü gündeme gelmişti. Genç  oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

'ın gündeminde olan 19 yaşındaki Orkun Kökçü, kulübü Feyenoord ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamadı.

temsilcisi, genç futbolcunun 2023'de bitecek sözleşmesini uzatmak ve yıldız adayının ucuza gitmemesini garanti altına almak istiyor. Orkun Kökçü ise 3 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Feyenoord'un sözleşme uzatma talebini kabul etmedi.

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ARSENAL İDDİASI!

19 yaşındaki futbolcu için Avrupa devleri sıraya girerken bonservisi için 20 milyon Euro telaffuz ediliyor. Son olarak 'in bu oyuncu için ciddi bir adım attığı öne sürüldü. Ayrıca , Sevilla, Roma ve Atalanta da genç yıldızı listesine aldı.

21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen genç yıldız Feyenoord'da bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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