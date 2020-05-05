05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Thibaut Courtois'den Galatasaray sözleri! O maç benim için anahtardı

Yıldız isimden G.Saray sözleri! O maç benim için....
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

 devi 'de forma giyen kaleci ,eflatun-beyazlılarda sezona kötü başladığını ancak Şampiyonlar 'ndeki  maçıyla kendine geldiğini söyledi. Belçikalı file bekçisi ayrıca, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen La Liga'da Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesinin adil olmayacağını ifade etti. İşte detaylar...

'deki ilk zamanlarında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelen kaleci , Şampiyonlar 'ndeki maçıyla kendine geldiğini söyledi.

"GALATASARAY MAÇI ANAHTAR OLDU"

Deneyimli file bekçisi basınına yaptığı açıklamada, "Benim için Madrid, herkesin düşündüğü gibi dünyanın en iyi kulübü ve bu durum baskı yaratıyor. 3 kere üst üste Şampiyonlar Ligi kazanma serisinden geliyoruz. Geldiğim günden beri sakin kalmam gerektiğini biliyordum çünkü değerimi ve yeteneklerimi biliyorum. Benim için anahtar maç Galatasaray maçıydı. O maçta 3 iyi kurtarış yaptım ve takımı maçta tuttum" dedi.

CİMBOM DÜNYALARI KAÇIRMIŞTI!

Thibaut Courtois'nın bahsettiği maçta Galatasaray ile Real Madrid, Stadı'nda karşı karşıya gelirken, İspanyol ekibi maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Cimbom'un birçok net pozisyona girdiği mücadelede Belçikalı kaleci yaptığı kurtarışlarla devleşmişti.

Galatasaray'a müjde! Sözleşme yenilemedi haberin devamı

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