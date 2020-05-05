Thibaut Courtois'den Galatasaray sözleri! O maç benim için anahtardı

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen kaleci Thibaut Courtois,eflatun-beyazlılarda sezona kötü başladığını ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla kendine geldiğini söyledi. Belçikalı file bekçisi ayrıca, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen La Liga'da Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesinin adil olmayacağını ifade etti. İşte detaylar...

Real Madrid'deki ilk zamanlarında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelen kaleci Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla kendine geldiğini söyledi.

"GALATASARAY MAÇI ANAHTAR OLDU"

Deneyimli file bekçisi Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Benim için Madrid, herkesin düşündüğü gibi dünyanın en iyi kulübü ve bu durum baskı yaratıyor. 3 kere üst üste Şampiyonlar Ligi kazanma serisinden geliyoruz. Geldiğim günden beri sakin kalmam gerektiğini biliyordum çünkü değerimi ve yeteneklerimi biliyorum. Benim için anahtar maç Galatasaray maçıydı. O maçta 3 iyi kurtarış yaptım ve takımı maçta tuttum" dedi.

CİMBOM DÜNYALARI KAÇIRMIŞTI!

Thibaut Courtois'nın bahsettiği maçta Galatasaray ile Real Madrid, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelirken, İspanyol ekibi maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Cimbom'un birçok net pozisyona girdiği mücadelede Belçikalı kaleci yaptığı kurtarışlarla devleşmişti.

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