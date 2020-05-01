Mbaye Diagne bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı!
Galatasaray'da yarım sezon oynadıktan sonra Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralanan Mbaye Diagne, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında ülkesinde yardım kolisi dağıtmıştı. Kolilerin yanı sıra maske de dağıtan Senegalli forvet, dağıtılan maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı.
Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralık olarak gönderile Mbaye Diagne, ülkesine gönderdiği maskelerin üzerine fotoğraflarını koydurttu.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal'e yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne'nin corona virüsü sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı.
Instagram'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne'nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı. Diagne'nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyordu.
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