02 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal Orkun Kökçü transferini bitiriyor!

Türk yıldız Ada yolcusu! Transferde sona gelindi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

 ekiplerinden 'ın, Feyenoord'da top koşturan Türk Futbolcu Orkun Kökçü için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.  basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için , sona doğru yaklaştı. basınında yer alan habere göre Kökçü, yeni sözleşme için Feyenoord'ın teklif ettiği ücreti kabul etmedi.

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Türk futbolcunun fazla bir ücret talep etmemesine rağmen kırmızı-beyazlı kulüp maaş yükseltmeye yanaşmıyor.

Bu durumda eli güçlenen Arsenal ise görüşmelerini Orkun Kökçü'nün menajeriyle hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan , Roma ve Atalanta da 19 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

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