05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarını hızlandırmak için fırsat olarak gören Galatasaray'da oyuncu arayışları sürüyor. İç transferde de hareketli günler geçirmesi planlanan Cimbom'da ayrılacak 4 isim kesinleşirken, Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan 2 yıldızın transferi için girişimler hızlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 11:50
ABONE OL
  • 1
  • 10
Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

  • 2
  • 10
Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer!

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına giren ve bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

  • 3
  • 10
Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer!

Bu doğrultuda Aslan'da 4 oyuncunun ayrılığı kesinleşirken, 2 transfer için de girişimler hızlandı. İşte o isimler...

  • 4
  • 10
Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer!

Alman ekibi Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi devre arasında 1.5 yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda sağ-sol bek rotasyonunda sadece Uruguaylı yıldızı kadrosunda tutacak.

  • 5
  • 10
Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer!

Savunmanın sağındaki 3 oyuncusu ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, diğer kanattaki Saracchi'yi yedekleyecek yerli sol bek arıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör