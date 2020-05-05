Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarını hızlandırmak için fırsat olarak gören Galatasaray'da oyuncu arayışları sürüyor. İç transferde de hareketli günler geçirmesi planlanan Cimbom'da ayrılacak 4 isim kesinleşirken, Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan 2 yıldızın transferi için girişimler hızlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.05.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 11:50 ABONE OL