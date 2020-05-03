Yevgen Seleznyov itiraf etti! "Galatasaray iki kez resmi teklif yaptı"
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kariyerini sürdüren Yevhen Seleznyov, sosyal medya canlı yayınında flaş bir itirafta bulundu. Tecrübeli golcü, 2015 yılında Avrupa Ligi finali sonrasında Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını, Türkiye'ye geldikten sonra da sarı-kırmızılı ekipten iki kez daha teklif aldığını açıkları.
Sosyal medyada bir canlı yayına katılan Seleznyov, Bursaspor'un sözleşme uzatma teklifi yaptığını söyleyerek, "Bursaspor ile sözleşmem var. Kalmam için teklif yaptılar. Dnipro'ya gitmek için bir neden göremiyorum." dedi.
Bursaspor'a transfer olmadan önce ülkesinin takımı Kolos'tan teklif aldığını dile getiren 34 yaşındaki Ukraynalı golcü, "Kolos ile antrenmanlara çıktım ancak onları arayıp Türkiye'ye gideceğimi dürüstçe söyledim. Orada başka bir futbol var, birinci lig maçlarına bile 30-40 bin taraftar geliyor." diye konuştu.
"G.SARAY İKİ KEZ TEKLİF YAPTI"
Galatasaray'dan aldığı tekliflere de değinen Yevhen Seleznyov, "Barcelona ve Real Madrid'den teklif almadığım açık ancak Avrupa Ligi finalinden (Dnipro ile 2015) sonra Galatasaray beni istedi. Türkiye'deyken de iki kez resmi teklif yaptılar." diye konuştu.
Sezon sonuna kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunan Seleznyov, çıktığı 22 lig maçında 8 gol attı ve 2 de asist yaptı. Ukraynalı forvet, kupada da 4 maçta 3 gol 1 asistle oynadı. (Ajansspor)
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