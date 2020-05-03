03 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Yevgen Seleznyov itiraf etti! "Galatasaray iki kez resmi teklif yaptı"

Golcü isim itiraf etti! G.Saray resmi teklif yaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

1. Lig ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren , canlı yayınında flaş bir itirafta bulundu. Tecrübeli golcü, 2015 yılında finali sonrasında 'ın kendisine teklif yaptığını, Türkiye'ye geldikten sonra da sarı-kırmızılı ekipten iki kez daha teklif aldığını açıkları.

Sosyal medyada bir canlı yayına katılan Seleznyov, 'un sözleşme uzatma teklifi yaptığını söyleyerek, " ile sözleşmem var. Kalmam için teklif yaptılar. Dnipro'ya gitmek için bir neden göremiyorum." dedi.

Bursaspor'a olmadan önce ülkesinin takımı Kolos'tan teklif aldığını dile getiren 34 yaşındaki Ukraynalı golcü, "Kolos ile antrenmanlara çıktım ancak onları arayıp Türkiye'ye gideceğimi dürüstçe söyledim. Orada başka bir futbol var, birinci lig maçlarına bile 30-40 bin taraftar geliyor." diye konuştu.

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'dan aldığı tekliflere de değinen , " ve 'den teklif almadığım açık ancak finalinden (Dnipro ile 2015) sonra Galatasaray beni istedi. Türkiye'deyken de iki kez resmi teklif yaptılar." diye konuştu.

Sezon sonuna kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunan Seleznyov, çıktığı 22 lig maçında 8 gol attı ve 2 de asist yaptı. Ukraynalı forvet, kupada da 4 maçta 3 gol 1 asistle oynadı. (Ajansspor)

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