03 Mayıs 2020, Pazar

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Galatasaray'dan çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası yeni sezon için transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde geniş rotasyonlu bir kadro kurarak yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu takas yoluyla kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 12:01
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Galatasaray'dan çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Ligin ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan ve Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'dan çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Cimbom, teknik heyetin raporu doğrultusunda arayışlarını hızlandırdı.

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Galatasaray'dan çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın transferdeki öncelikleri ise takımın yaş ortalamasını düşürüp yerli rotasyonunu genişletmek...

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Galatasaray'dan çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Bu doğrultuda ilk olarak Demir Grup Sivasspor ile sözleşmeleri sona eren Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlaması beklenen sarı-kırmızılıların adı Erdoğan Yeşilyurt, Mert Çetin, Mert Müldür, Serdar Gürler, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ve Alpaslan Öztürk gibi isimlerle de anılıyor.

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Galatasaray'dan çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle maddi sıkıntıya giren ve bu nedenle kiralık ya da sözleşmesi bitecek oyuncuları da takip eden Galatasaray, iç transferde de büyük bir değişim hazırlığında...

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