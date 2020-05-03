İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yeni sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe ile Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de birçok kez karşı karşıya gelmeye hazırlanan iki ezeli rakibin transfer listesinde yer alan dünya yıldızı futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...