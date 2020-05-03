03 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

İtalyan basını duyurdu! G.Saray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan ve birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da ilk ayrılık resmileşiyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların sezon başında 'dan kiraladığı Florin Andone ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü pandemisi nedeniyle 'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde;

"Galatasaray, Andone'yi 'a geri gönderecek.

Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor.

Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."

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