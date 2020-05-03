İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor
Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan ve birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da ilk ayrılık resmileşiyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların sezon başında Brighton'dan kiraladığı Florin Andone ile yollarını ayıracağını duyurdu.
Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.
Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde;
"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek.
Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor.
Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."
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