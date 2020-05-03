03 Mayıs 2020, Pazar

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Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sezon başında Club Brugge'den kiralanan ancak Belçika ekibinde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma dönecek olan Diagne'den Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 12:26
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Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku!

Pandemi nedeniyle verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de Mbaye Diagne...

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Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku!

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü, disiplinsiz davranışları nedeniyle camianın tepkisini çekmişti.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku!

Sezon başında Club Brugge takımına kiralanan Diagne, Belçika ekibinde de aynı davranışları sergilemesinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku!

Galatasaray, sezonun sona ermesiyle takıma dönecek olan Diagne'de büyük zarara uğrayacak gibi görünüyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yılın devre arasında Diagne'yi 13 milyon Euro'ya transfer etmiş ve bu transfer çok konuşulmuştu.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku!

Ancak gelinen noktada Senegalli golcü Diagne, performansı nedeniyle değer kaybetti. Ve şu an Diagne'yi isteyen herhangi bir kulüp yok…



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