Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sezon başında Club Brugge'den kiralanan ancak Belçika ekibinde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma dönecek olan Diagne'den Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar...