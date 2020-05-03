FCBS yeni stadının açılış maçında Galatasaray ile oynamak istiyor
Romanya'nın köklü kulüplerinden FCBS yeni stadının açılışında Galatasaray'la oynamak istiyor. FCBS Başkanı Helmuth Duckadam yaptığı açıklamada, Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" ifadelerini kullandı.
Romanya Ligi ekiplerinden FCBS'nin yeni stadının yapım çalışmaları devam ediyor. Romanya basınına stadın yapımıyla ilgili FCBS Başkanı Helmuth Duckadam önemli açıklamalarda bulundu.
FCBS Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni stadları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi.
"G.SARAY'LA OYNAMAK İSTERİZ"
FCBS Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.
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