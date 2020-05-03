04 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

FCBS yeni stadının açılış maçında Galatasaray ile oynamak istiyor

G.Saray'a çağrı! “Açılış maçında oynamak isteriz”
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Romanya'nın köklü kulüplerinden yeni stadının açılışında 'la oynamak istiyor. FCBS Başkanı  yaptığı açıklamada, Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" ifadelerini kullandı.

Romanya Ligi ekiplerinden 'nin yeni stadının yapım çalışmaları devam ediyor. Romanya basınına stadın yapımıyla ilgili FCBS Başkanı önemli açıklamalarda bulundu.

FCBS Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni stadları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını 'la oynamak istediklerini söyledi.

"G.SARAY'LA OYNAMAK İSTERİZ"

FCBS Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.


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