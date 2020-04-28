28 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'la anlaşmıştı ama... Mert Hakan Yandaş'ın transferi kura takıldı!

Anlaşmışlardı ama... Mert Hakan Yandaş'ın transferi kura takıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Gelecek sezonun kadrosununu lige verilen arada planlamaya başlayan , Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ı gündemine almış ve oyuncuyla anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde uzun süre yer kaplayan 25 yaşındaki oyuncuda bu kez farklı bir sorun çıktı. İşte detaylar...

'da bir taraftan futbolcu ücretlerinin indirilmesi gündemdeki yerini korurken, diğer taraftan da daha önce anlaşma sağlanan oyuncuların durumu tartışma konusu oldu.

Bunların başında da, 4 ay önce prensip anlaşmasına varılan Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu geliyor. Galatasaray, 2 milyon Euro karşılığında anlaştığı Mert Hakan Yandaş ile el sıkışmış, sözleşme yapıldığında karşılığı baz alınacağı dile getirilmişti. Yıldız futbolcunun yıllık ücreti bu tarihten sonra dövizdeki artışla 13 milyon liradan 15 milyon liranın üzerine çıktı.

Dövizdeki tırmanma nedeniyle Mert Hakan'a 2 milyon lira daha fazla ödeyecek olan sarı-kırmızılıların planları da altüst oldu.

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İNDİRİM İSTENECEK Mİ?

Mevcut takımdan indirim isteyen Galatasaray Yönetimi'nin, yeni futbolculardan bu konuda talepte bulunup bulunmayacakları tartışılmaya başlandı. Sarı-kırmızılıların, Mert Hakan ile yapılan anlaşmayı en azından Türk Lirası üzerinden aralık ayındaki rakama çekmek istediği belirtildi.

Galatasaray'da Başkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takım maaş bütçesini 10 milyon Euro aşağı çekmek istediklerini açıklamıştı. Bu noktada sarı-kırmızılıların, gelecek sezon için anlaştığı isimlerin ücretlerini de yeniden gözden geçirecekleri dile getirildi.

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