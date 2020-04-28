Galatasaray'la anlaşmıştı ama... Mert Hakan Yandaş'ın transferi kura takıldı!

Gelecek sezonun kadrosununu lige verilen arada planlamaya başlayan Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş'ı gündemine almış ve oyuncuyla anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde uzun süre yer kaplayan 25 yaşındaki oyuncuda bu kez farklı bir sorun çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da bir taraftan futbolcu ücretlerinin indirilmesi gündemdeki yerini korurken, diğer taraftan da daha önce anlaşma sağlanan oyuncuların durumu tartışma konusu oldu.

Bunların başında da, 4 ay önce prensip anlaşmasına varılan Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş geliyor. Galatasaray, 2 milyon Euro karşılığında anlaştığı Mert Hakan Yandaş ile el sıkışmış, sözleşme yapıldığında Türk Lirası karşılığı baz alınacağı dile getirilmişti. Yıldız futbolcunun yıllık ücreti bu tarihten sonra dövizdeki artışla 13 milyon liradan 15 milyon liranın üzerine çıktı.

Dövizdeki tırmanma nedeniyle Mert Hakan'a 2 milyon lira daha fazla ödeyecek olan sarı-kırmızılıların planları da altüst oldu.

İNDİRİM İSTENECEK Mİ?

Mevcut takımdan indirim isteyen Galatasaray Yönetimi'nin, yeni futbolculardan bu konuda talepte bulunup bulunmayacakları tartışılmaya başlandı. Sarı-kırmızılıların, Mert Hakan ile yapılan anlaşmayı en azından Türk Lirası üzerinden aralık ayındaki rakama çekmek istediği belirtildi.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takım maaş bütçesini 10 milyon Euro aşağı çekmek istediklerini açıklamıştı. Bu noktada sarı-kırmızılıların, gelecek sezon için anlaştığı isimlerin ücretlerini de yeniden gözden geçirecekleri dile getirildi.

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