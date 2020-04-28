Galatasaray'da Muslera'ya sürpriz talip!

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk potasına giren bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte transfere kaynak yaratmak adına birçok oyuncusunu elden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:18 ABONE OL