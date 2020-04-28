28 Nisan 2020, Salı

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Galatasaray'da Muslera'ya sürpriz talip!

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk potasına giren bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte transfere kaynak yaratmak adına birçok oyuncusunu elden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:18
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Galatasaray'da Muslera'ya sürpriz talip!

Dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası çalışmalarına evden gerçekleştirdiği bireysel antrenmanlarla sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Galatasaray'da Muslera'ya sürpriz talip!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, hem takımın yaş ortalamasını düşürmek hem de yerli rotasyonunu genişletmek istiyor.

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Galatasaray'da Muslera'ya sürpriz talip!

Takımı gençleştirmek amacıyla somut adımlar atmaya hazırlanan Cimbom'un sözleşmeleri sona eren Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

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Galatasaray'da Muslera'ya sürpriz talip!

35 yaşındaki kaptan Selçuk İnan ise futbolu bırakarak teknik heyete katılacak.

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Galatasaray'da Muslera'ya sürpriz talip!

Aslan, sözleşmesi biten bir diğer isim Ryan Donk'a ise ücretinde indirime gitmesi halinde yeni mukavele önerecek.

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