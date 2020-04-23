Açıkladılar! 'Galatasaray Jean Michael Seri için görüşmelere başladı'

Galatasaray'da transferde son dakika... Yaz transfer döneminde Fulham'dan 1.5 milyon Euro bedelle kiralanan Jean Michael Seri'nin transferi için sarı-kırmızılılar İngiliz ekibiyle masaya oturdu. Fulham bonservisiyle elinden çıkarmak isterken, Cimbom ekonomik anlamda şartların uyuşması halinde bu teklifi düşünecek. Peki, Premier Lig ekibi Fildişi'li oyuncu için ne kadar istedi? İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri için sarı kırmızılı kurmaylar, görüşmelere başladı.

Fratmat.info adlı internet sitesinin özel olarak verdiği haberde detaylar şu şekilde aktarıldı:

"Fulham, Galatasaray'dan, Jean Michael Seri için 10 milyon euro istiyor.

İngiltere Championship takımı Fulham, Galatasaray ile, Fildişili orta saha oyuncusunun Türkiye'ye transferi ile ilgili görüşmede bulunuyorlar. Bu operasyonun tamamlanması için İngiliz kulübü, Türklerden 10 milyon euro istiyor.

2018'de Nice'den ayrılarak Fulham'a imza atan Seri için 30 milyon euro ödenmişti. Ancak görünen o ki 4 yıllık sözleşme imzalayan Seri, 2022'de Fulham'da olmayacak. Fildişili oyuncu bu sezon Galatasaray'da kiralık oynuyor ve evrim geçiriyor. Türkiye Ligi, 26. haftada sağlık krizi (corona virüsü) nedeniyle yarıda kesilmeden önce, Fildişili milli oyuncu 19 maç oynadı ve 1 gol attı.

Orta saha oyuncusunun bu performansı Galatasaray'ın yöneticilerini etkiledi ve satın alma isteklerini arttırdı. Ancak, piyasa rekabeti durumunda finansal kapasitelerinin ötesine geçmeyi düşünmüyorlar. Şu an için İstanbul kulübünün yetkilileri, İngilizlerin talep ettiği miktara dair bir karar vermediler.

Fulham'a transfer edilmeden önce Fildişili orta saha oyuncusu Barcelona da dahil olmak üzere büyük Avrupa kulüpleri tarafından isteniyordu. Ne yazık ki, Türkiye'ye transfer olmadan önce sadece 1 sezon geçirdiği Premier Lig'de kalıcı olamadı."

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