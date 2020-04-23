23 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Babel: Emlakçı olabilirim

Babel: Emlakçı olabilirim
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.04.2020

Ajax'ta kiralık oynayan , evde geçirdiği günlerini anlattı. Çok fazla zamanının olduğunu söyleyen Babel, "Netflix'te Ozark izliyorum. Çok fazla dizi izliyorum. Ayrıca kitap da okuyorum. Emlakçılık ile ilgili kitaplar okuyorum, belki emlakçı olurum" dedi.

Ajax'ta kiralık oynayan , evde geçirdiği günlerini anlattı. Çok fazla zamanının olduğunu söyleyen Babel, "Netflix'te Ozark izliyorum. Çok fazla dizi izliyorum. Ayrıca kitap da okuyorum. Emlakçılık ile ilgili kitaplar okuyorum, belki emlakçı olurum" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Emre Kılınç'tan transfer sözleri! Galatasaray.... Emre Kılınç'tan transfer sözleri! Galatasaray....
Galatasaray'da flaş ayrılık! Galatasaray'da flaş ayrılık!
Muslera'dan sağlık çalışanına mesaj Muslera'dan sağlık çalışanına mesaj
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör