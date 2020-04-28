Galatasaray'ın kiralık aşkı Henry Onyekuru! Transferi...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Monaco'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Henry Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak istiyor. Fransız ekibi oyuncuyu bonservisiyle satmak isterken, corona virüsünden dolayı takımların yüksek bonservis ücretleri ödemesi beklenmiyor. Nijeryalı yıldızın da sarı-kırmızılılarda devam etmek istemesi, Aslan'ın transferde elini güçlendiriyor.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Henry Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak istiyor.

Takvim'in haberine göre; Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak isteyen G.Saray'ın umudu artıyor. Monaco'nun 13.5 milyon Euro ödediği Onyekuru'yu satmak istediği biliniyor. Ancak futbol piyasasındaki durgunluk sebebiyle Nijeryalı yıldıza yüksek bir teklif gelmesi beklenmiyor.

GALATASARAY PUSUDA

Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve düşük bonservisle satmak yerine Galatasaray'a 1 yıl daha kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Onyekuru da futbol kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmek istiyor.

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