28 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın kiralık aşkı Henry Onyekuru! Transferi...

Cimbom'un kiralık aşkı Onyekuru! Transferi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

, devre arası döneminde Monaco'dan yarım sezonluğuna kiraladığı 'yu 1 sezon daha kiralamak istiyor. Fransız ekibi oyuncuyu bonservisiyle satmak isterken, corona virüsünden dolayı takımların yüksek bonservis ücretleri ödemesi beklenmiyor. Nijeryalı yıldızın da sarı-kırmızılılarda devam etmek istemesi, Aslan'ın transferde elini güçlendiriyor.

, devre arası döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 'yu 1 sezon daha kiralamak istiyor.

Takvim'in haberine göre; Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak isteyen G.Saray'ın umudu artıyor. Monaco'nun 13.5 milyon Euro ödediği Onyekuru'yu satmak istediği biliniyor. Ancak piyasasındaki durgunluk sebebiyle Nijeryalı yıldıza yüksek bir teklif gelmesi beklenmiyor.

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Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve düşük bonservisle satmak yerine Galatasaray'a 1 yıl daha kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Onyekuru da futbol kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmek istiyor.

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