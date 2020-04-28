Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda takım arkadaşları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan 26 yaşındaki futbolcu, transfer iddialarına da açıklık getirdi.

Yeni sezonda hem takımı gençleştirmek hem de yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Alpaslan Öztürk ve Nazım Sangare gibi isimleri gündemine almış, Emre ve Mert Hakan'ın sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığı iddia edilmişti.

"HAYALİM 3 BÜYÜKLERDE OYNAMAK"

Cimbom'un yerli listesindeki oyuncularda olan Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu Herkesin küçüklüğünden beri bir hedefi, hayali vardır. Bizde ise 3 büyüklerde oynamaktır" dedi. Profesyonel bir oyuncu olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu sene Sivasspor ile kontratım bitiyor. Bu sene forma şansı buldum ve ligde Galatasaray ve Beşiktaş'a gol attım. Piyasa değerimin arttığını düşünüyorum. Sonuçta şu an Sivasspor'un oyuncusuyum ve yönetimle henüz konuşmadık" ifadelerini kullandı.

"NERESİ HAYIRLISIYSA ORASI OLSUN"

Resmi bir teklif olup olmadığını bilmediğini kaydeden Erdoğan, "Menajerimle pek konuşmadım. En son arayan bazı takımlar olduğunu söylemişti. Bonservisim elimde olacağı için haberler çıkması doğal. Genç ve Türk bir oyuncuyum. Yabancı sınırlaması var ve belki sayı daha da azalacak. Ben burada mutluyum. Burada devam edilecekse de ederim. Neresi hayırlısıyla orası olsun" açıklamasını yaptı.

DİĞER