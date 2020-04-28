28 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Flaş karar! Galatasaray'da Younes Belhanda takımda kalıyor

Flaş karar! Belhanda takımda kalıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Bu sezon 'da performansının yetersiz olması sebebiyle taraftarın gözüne giremeyen Younes ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyordu. Faslı futbolcu için kulübü talip olmuş ve sarı-kırmızılı takım da yüksek maliyeti nedeniyle satmaya sıcak bakıyordu. 'dan Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

Bu sezon gerek saha içi gerekse saha dışında yaptığı hareketlerle 'da istenmeyen adam ilan edilen Younes 'nın, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Fakat 'dan sarı-kırmızılıları üzecek haber geldi.

Galatasaray'da büyük değişim! Tam 8 isim...

AL NASR İSTİYORDU!

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübü 'ın Galatasaraylı Younes Belhanda'yı etmek istediği iddia edilmişti. Ancak Suudi Arabistan Federasyonu'nun yabancı sayısını 7'den 4'e düşürmek için harekete geçmesiyle Belhanda'nın Al Nasr kulübüne transferi zora girdi. Galatasaray, Belhanda'yı elden çıkarmak istese de Faslı oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'da kalmak istiyor.

Galatasaray'dan '3M' harekatı! haberin devamı

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