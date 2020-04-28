Flaş karar! Galatasaray'da Younes Belhanda takımda kalıyor

Bu sezon Galatasaray'da performansının yetersiz olması sebebiyle taraftarın gözüne giremeyen Younes Belhanda ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyordu. Faslı futbolcu için Al Nasr kulübü talip olmuş ve sarı-kırmızılı takım da yüksek maliyeti nedeniyle satmaya sıcak bakıyordu. Suudi Arabistan'dan Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

Bu sezon gerek saha içi gerekse saha dışında yaptığı hareketlerle Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda'nın, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Fakat Suudi Arabistan'dan sarı-kırmızılıları üzecek haber geldi.

AL NASR İSTİYORDU!

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'ın Galatasaraylı Younes Belhanda'yı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Ancak Suudi Arabistan Federasyonu'nun yabancı sayısını 7'den 4'e düşürmek için harekete geçmesiyle Belhanda'nın Al Nasr kulübüne transferi zora girdi. Galatasaray, Belhanda'yı elden çıkarmak istese de Faslı oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'da kalmak istiyor.

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