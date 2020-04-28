28 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da '3M' harekatı!

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, 3 yerli ismi gündemine aldı. Fatih Terim, bu 3 ismi özellikle isterken, yönetim ise kollarını sıvadı. Yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte deneyimli teknik adam transferlerin mutlaka gerçekleştirilmesini istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 08:58
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Galatasaray'da '3M' harekatı!

Futbol durdu ama Galatasaray'ın geleceğe yönelik çalışmaları devam ediyor. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

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Galatasaray'da '3M' harekatı!

Önümüzdeki sezon 'yerli ve milli' Galatasaray yaratmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sert bir takım kuracak.

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Galatasaray'da '3M' harekatı!

Orta saha ve sağ beke takviye yapacak olan Galatasaray, Luyindama veya Marcao'nun satılması halinde ise stoper transferi de yapmayı düşünüyor.

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Galatasaray'da '3M' harekatı!

Fotomaç'ın haberine göre yönetim, Terim'in alınmasını istediği bu futbolcuların menajer ve kulüpleriyle temasa geçtiği öğrenilirken, üç yıldızı birden Galatasaray'a kazandırmak için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

İŞTE O İSİMLER

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Galatasaray'da '3M' harekatı!

MERT MÜLDÜR

Brezilya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılan Mariano'nun yerine düşünülen milli futbolcu için kulübü Sassuolo ile temasa geçildi. 21 yaşındaki yıldız için ilk etapta kiralama formülü üzerinde duruluyor.

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