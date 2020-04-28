28 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da büyük değişim! Tam 8 isim...

Galatasaray'da büyük değişim! Tam 8 isim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Corona virüsünün oluşturduğu maddi zarar nedeniyle önümüzdeki sezon maaş bütçesinde azalmaya gidecek 'da, tam 8 isimle yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan 'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte kiralık oyuncular Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Donk, Nagatomo ve 'ın sözleşmeleri ise sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu 8 oyuncuya bu sezon 15.1 milyon Euro garanti para ödeme taahhüdü vermişti.

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Sabah'ın haberine göre; G.Saray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı içinse kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı. G.Saray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.

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