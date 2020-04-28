Fatih Terim'den oyuncularına komando kampı

Süper Lig'in başlangıç tarihinin açıklanmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim planlarını hazırladı. Sarı-kırmızılılar mayıs ayının ikinci haftasında idmanlara başlayacak. Tecrübeli teknik adam, git gide ağırlaşan bir program uygulayacak.

Alınan önlemler sayesinde koronavirüs tehlikesi yavaş yavaş ülkemizi terk etmeye başlarken yeşil sahaların yeniden hareketlenmesi için de geri sayıma geçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolun paydaşlarıyla yaptığı telekonferans toplantılar sonunda farklı bir gelişme olmazsa ligler 12 Haziran'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona erecek.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i de harekete geçirdi. Fotomaç'ın haberine göre, şampiyonluğu isteyen ve ekstra sezon için kolları sıvayan tecrübeli hoca, kısıtlamaların azaltılması halinde mayıs ayının ikinci haftasında çalışmalara başlamayı planlıyor. İlk haftayı hafif idmanlarla kapatacak olan Terim git gide ağırlaşan ve komando eğitimini aratmayacak idmanlarla oyuncularını lige kadar hazır hale getirecek.

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