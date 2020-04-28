Galatasaray'da Andone sezon sonunda gidiyor! Yerine gelecek isim...
Galatasaray, yeni sezon için kadro planlaması şimdiden oluşturmaya başladı. Yaz transfer döneminde kiralanan ve sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Florin Andone ile yollarını ayıracak sarı-kırmızılı ekip, yerine ise West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi alacak. İşte detaylar...
Galatasaray'dan forvet harekatı… Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi transfer listesinin başına yazdı. Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek.
KİRALANMASI HEDEFLENİYOR
Takvim'in haberine göre; Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
GELECEK VAAT EDİYOR
23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.
SMOLOV&DABBUR ÖNERİLDİ
Forvet arayan G.Saray'a ayrıca Lokomtiv Moskova'dan Fedor Smolov ve Hoffenheim'den Munnas Dabbur da önerildi. Ajeti'den sonuç alınamazsa iki isimden biri değerlendirmeye alınacak.
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