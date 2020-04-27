27 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'e övgü dolu sözler! ''İnsanlar futboluna aşık oldu''

Terim'e övgü dolu sözler! ''İnsanlar futboluna aşık oldu''
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Bir dönem Milan ve Fiorentina'yı çalıştıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalya'da yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, tecrübeli çalıştırıcıdan övgü dolu sözlerle bahsetti. İtalyan antrenör, taraftarların Floransa'da 4-5 ay boyunca oynadıkları güzel futbola aşık olduklarını söyledi.

İtalya'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, ülke basınına verdiği röportajda Terim ile ilgili anılarını paylaştı.

Fatih Terim'in Galatasaray'da büyük başarılar elde ederek İtalya'ya geldiğini söyleyen Di Gennaro, onunla yaşadığı deneyimin çok farklı olduğunu ve kendisine önemli meziyetler kattığını söyledi.

"FATİH TERİM BÜYÜK BAŞARILARLA GELDİ"

Fatih Terim, Floransa'ya büyük başarılarla geldi. Galatasaray'da Kupası, ligde 4 yıl şampiyonluk. Ne kadar ciddi be sert olursa olsa bile onunla çalışmayı seçtim. İlk zamanlar herkes ona karşıydı. Ancak kısa zamanda kendini kabul ettirdi.

"İNSANLAR FUTBOLUNA AŞIK OLDU"
Floransa'da 4-5 ay güzel futbol oynadık. İnsanlar aşık oldu. Ben, bana yaşattığı deneyim için Fatih Terim'e minnettarım.

Terim'in gözdelerinden müjde! haberin devamı

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