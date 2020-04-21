21 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Simovic: Kamplardan çıkamazdık

Simovic: Kamplardan çıkamazdık
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

'ın efsane kalecilerinden , sokağa çıkma yasakları için, “Oynarken zaten karantinadaydık! Kamplardan çıkamazdık” diye konuştu.

1984'te 'a gelen ve 6 sezonda kulübün efsaneleri arasına giren kaleci , yaşadığı Sırbistan'da röportaj verdi. Sokağa çıkma yasaklarını değerlendiren efsane kaleci, "Evde kalmak benim için sorun değil. oynadığım dönemde yaz ve kış kamplarını, maç öncesi kamplarını hesaba kattığında biz zaten yılın yarısı dış dünyadan kendimizi soyutluyorduk" diye konuştu. Karadağ'da doğduğunu, Sırbistan'da yaşadığını söyleyen Simovic, "Üçüncü memleketim Türkiye. Her daim kalbimde olacak" derken, Türk halkı, sizi çok seviyorum. Lütfen evde kalın" çağrısında da bulundu.

TERİM'E ÇOK SEVİNDİM

Simovic, 'in koronavirüsü atlattığı için çok mutlu olduğunu da ifade ederken, "Hastalandığını duyduğumda geçmiş olsun dileklerimi kendisine iletmiştim. İyileşmesine çok mutlu oldum. Her gece tüm dünya için dua ediyorum" yorumunu yaptı.

Fatih Terim Süper Lig önerisini açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Valencia'ya transfer mesajı Galatasaray'dan Valencia'ya transfer mesajı
Arda Turan: Bedava gelirim Arda Turan: Bedava gelirim
Mondragon’dan çağrı Mondragon’dan çağrı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör