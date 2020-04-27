Fatih Terim'in gözdelerinden müjde! "Takımdan ayrılmak istiyorlar"
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmeleri sona eren ve adı Galatasaray ile anılan milli futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın geleceğine dair konuştu. Emre ve Mert Hakan'ın takımdan gitmeleri gerektiğini belirten Çalımbay, iki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Emre Kılınç ve Mert Hakan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Hürriyet Spor Arena'nın Instagram hesabındaki canlı yayında konuşan deneyimli teknik adam, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. Gidebilirler ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur" ifadesini kullandı.
Rıza Çalımbay, yeniden başlaması planlanan Süper Lig'le ilgili ise şunları söyledi:
Futbol çok temaslı bir oyun. Soyunma odaları kalabalık oluyor. Deplasmanlara gidiliyor, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer, bunlar hep problem. Maçlarda tükürük oluyor, kan akıyor, tekmeler atılıyor. Maçlar oynatılacaksa riskin çok çok az olması gerekiyor.
Oyuncular şu an çok tedirgin. Ailelerini düşünüyorlar, evden ayrılmak istemiyorlar. Açıkça korkuyorlar yani. Maçlar oynansa da zevkli, çekişmeli geçeceğini sanmıyorum.
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