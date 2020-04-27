27 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'in gözdelerinden müjde! "Takımdan ayrılmak istiyorlar"

Terim'in gözdelerinden müjde! Takımdan ayrılmak istiyorlar
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 Giriş Tarihi: 27.04.2020

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'da teknik direktör , sezon sonunda sözleşmeleri sona eren ve adı Galatasaray ile anılan milli futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın geleceğine dair konuştu. Emre ve Mert Hakan'ın takımdan gitmeleri gerektiğini belirten Çalımbay, iki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , Galatasaray'ın gündeminde yer alan Emre Kılınç ve Mert Hakan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Spor Arena'nın Instagram hesabındaki canlı yayında konuşan deneyimli teknik adam, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. Gidebilirler ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur" ifadesini kullandı.

Rıza Çalımbay, yeniden başlaması planlanan Süper Lig'le ilgili ise şunları söyledi:

çok temaslı bir oyun. Soyunma odaları kalabalık oluyor. Deplasmanlara gidiliyor, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer, bunlar hep problem. Maçlarda tükürük oluyor, kan akıyor, tekmeler atılıyor. Maçlar oynatılacaksa riskin çok çok az olması gerekiyor.

Oyuncular şu an çok tedirgin. Ailelerini düşünüyorlar, evden ayrılmak istemiyorlar. Açıkça korkuyorlar yani. Maçlar oynansa da zevkli, çekişmeli geçeceğini sanmıyorum.

Canlı yayında açıkladı! İşte Emre ve Mert Hakan'ın yeni takımı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'e övgü dolu sözler! ''İnsanlar futboluna aşık oldu'' Terim'e övgü dolu sözler! ''İnsanlar futboluna aşık oldu''
Canlı yayında açıkladı! İşte Emre ve Mert Hakan'ın yeni takımı Canlı yayında açıkladı! İşte Emre ve Mert Hakan'ın yeni takımı
Kulüp başkanından olay hareket! G.Saray'ı eledikleri için kilise yaptırıyor Kulüp başkanından olay hareket! G.Saray'ı eledikleri için kilise yaptırıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör