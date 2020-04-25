25 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Galatasaray genç golcüyle anlaştı! İşte alacağı ücret
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Hücum hattında Mbaye Diagne ve gibi isimlerle yola devam etmeyecek Galatasaray'da, Florin Andone de kiralıktan takımına geri dönecek. Hal böyleyken Cimbom'da gündem forvet transferi... Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılılar, 'un 24 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan'la anlaşma sağladı. İşte genç forvetin alacağı ücret...

Galatasaray, sezon sonu 'dan ayrılacak olan genç golcü Oğulcan Çağlayan'la anlaşmaya vardı.

yapılanmasında yerli futbolcuya ağırlık veren Galatasaray bir yandan maaş bütçesini kısmaya çalışırken, yeni transferlerde de olabilecek en asgari şartlarda kontrat yapmayı planlıyor.

Ajansspor'un haberine göre, sarı-kırmızılı yetkililer uzun süredir radarda olan Oğulcan Çağlayan'a 300 bin Euro maaş verebileceklerini bildirdi.

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İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR

Kariyerini artık İstanbul'da sürdürmek isteyen Oğulcan, kariyeri için maddi olarak fedakarlık yapabileceğini temsilcisine iletirken, yeni sezon öncesi 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

RİZESPOR BAŞKANI AYRILIĞI AÇIKLADI!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , sezon sonunda kontratı bitecek 24 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Kartal, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" dedi. Sezonun büyük çoğunluğunda Karadeniz ekibinin tek forveti olarak boy gösteren Oğulcan, bu sezon 22 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.

Santrfor, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 1.88'lik futbolcunun sarı-kırmızılılarda tamamlayıcı bir rol üstleneceği, birçok yıldıza alternatif olabileceği düşünülüyor. Oğulcan bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

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