Galatasaray'da yerli harekatı başlıyor! 6 futbolcu...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferde yerli harekatı başlıyor. Corona virüsünün oluşturduğu maddi kayıplar nedeniyle önceliği bonservisi elinde olan isimlere verecek sarı-kırmızılılar, ayrıca kiralık olarak takviyeler yapmayı da sürdürecek. Cimbom, bu hamleleri yaparken de takımdaki yaş ortalamasını düşürmeyi hedefliyor. İşte Aslan'ın yerli harekatındaki 6 isim...