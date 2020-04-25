25 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da yerli harekatı başlıyor! 6 futbolcu...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferde yerli harekatı başlıyor. Corona virüsünün oluşturduğu maddi kayıplar nedeniyle önceliği bonservisi elinde olan isimlere verecek sarı-kırmızılılar, ayrıca kiralık olarak takviyeler yapmayı da sürdürecek. Cimbom, bu hamleleri yaparken de takımdaki yaş ortalamasını düşürmeyi hedefliyor. İşte Aslan'ın yerli harekatındaki 6 isim...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 13:12
ABONE OL
  • 1
  • 16
Galatasaray'da yerli harekatı başlıyor! 6 futbolcu...

Yaşı yüksek olan yabancı futbolcularla yolları ayıracak olan Galatasaray, takımdaki maliyeti düşürecek ve yerli yıldızlara yönelecek.

  • 2
  • 16
Galatasaray'da yerli harekatı başlıyor! 6 futbolcu...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre bir süredir çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar 6 isimle kadrosuna güç katmanın planlarını yapıyor.

İşte yerli operasyonunun detayları...

  • 3
  • 16
Galatasaray'da yerli harekatı başlıyor! 6 futbolcu...

OĞULCAN ÇAĞLAYAN BOMBASI!
Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç golcüsü Oğulcan Çağlayan'ı transfer gündemine almıştı ve müjdeli haber oyuncunun kulübünden geldi.

  • 4
  • 16
Galatasaray'da yerli harekatı başlıyor! 6 futbolcu...

Sarı-kırmızılıların yerli operasyonundaki önemli mihenk taşlarından biri olan Oğulcan Çağlayan için flaş bir açıklama geldi.

  • 5
  • 16
Galatasaray'da yerli harekatı başlıyor! 6 futbolcu...

RİZESPOR'DAN AYRILACAK
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon sonunda kontratı bitecek 24 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Kartal, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör