Galatasaray'a transferde büyük rakip! Yıldız isim için...
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Radamel Falcao'nun gitme ihtimaline karşı hücuma takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Adolfo Gaich'i listesine eklemişti. İtalyan basını, Gaich için Cimbom'a rakip çıktığını duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray'da Adolfo Giach için hummalı bir çalışma sürüyor... Sezonun sona ermesinin ardından Falcao'dan boşalacak forvet pozisyonunu Arjantinli golcüyle doldurmayı planlayan sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi.
Onefootball.com adlı internet sitesinde yer verilen bilgilere göre sarı kırmızılıların golcü hedefi için A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terlettiği Cengiz Ünder'in takımı Roma devreye girdi.
ATLETICO MINEIRO, BARCELONA VE G.SARAY...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 21 yaşındaki golcüyü Galatasaray başta olmak üzere İspanyol devi Barcelona, Atletico Mineiro ve Club Brugge da istiyor.
Adolfo Gaich, bu sezon toplamda çıktığı 13 müsabakada 5 gol 1 asist üretmişti.
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