25 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a transferde büyük rakip! Yıldız isim için...

Galatasaray'a transferde büyük rakip! Yıldız isim için...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'nun gitme ihtimaline karşı hücuma takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu kapsamda 'i listesine eklemişti. İtalyan basını, Gaich için Cimbom'a rakip çıktığını duyurdu. İşte detaylar...

'da Adolfo Giach için hummalı bir çalışma sürüyor... Sezonun sona ermesinin ardından Falcao'dan boşalacak forvet pozisyonunu Arjantinli golcüyle doldurmayı planlayan sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi.

Onefootball.com adlı internet sitesinde yer verilen bilgilere göre sarı kırmızılıların golcü hedefi için A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terlettiği 'in takımı Roma devreye girdi.

ATLETICO MINEIRO, BARCELONA VE G.SARAY...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 21 yaşındaki golcüyü başta olmak üzere İspanyol devi , ve da istiyor.

, bu sezon toplamda çıktığı 13 müsabakada 5 gol 1 asist üretmişti.

Galatasaray'da yerli harekatı başlıyor! 6 futbolcu... haberin devamı

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