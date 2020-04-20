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GALATASARAY

Beşiktaş ve Galatasaray için müthiş iddia! Dünya yıldızı...

Beşiktaş ve Galatasaray için müthiş iddia! Dünya yıldızı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

ve için müthiş bir iddia ortaya atıldı... Onzemondial.com sitesine göre, corona virüsü salgınından dolayı bonservis fiyatlarının düşeceğini iddia etti. " 'ye mi gidiyor?" başlığıyla verilen haberde Arjantinli forvetin Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgilendiği yazıldı. İşte detaylar...

ve için Avrupa ve dünyayı sallayacak dev bir transfer iddiası geldi... Buna göre 'in iki devi, şu anda 'ta forma giyen, 'nın süper golcüsü 'e talip oldu!

Onzemondial.com adlı internet sitesinde yer alan haber şu şekilde aktarıldı;

"Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain artık 'da kendini özel hissetmiyor. kulüpleri, yıldız futbolcuya, kendisini alabileceklerini bildirdi.

Corona virüsü (koronavirüsü) krizinin İtalya'da çözülmesi beklenirken, Arjantin'e giden Gonzalo Higuain, Torino'ya geri dönemedi. Arjantinli forvet, özellikle annesinin ciddi hastalığından dolayı, corona virüsüne yakalanmak istemiyor. Bu sebeple Higuain, İtalya'ya tekrar dönmeyi düşünmüyor. Böylece Higuain'in Juventus hikayesi burada sona erebilir.

SoccerLink'in aktardığı bilgilere göre, Galatasaray ve Beşiktaş, Higuain'i kadrosuna dahil etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacak. Ancak, Gonzalo Higuain için bir seçenek daha var. , aracılığı ile Higuain'e ulaşacak ve önemli bir teklif iletecek. Bu da Higuain için bir olasılık. Önümüzdeki hafta gelişmeleri takip edeceğiz."

GONZALO HIGUAIN KİMDİR?

10 Aralık 1987 tarihinde İtalya'nın Brest şehrinde dünyaya gelen Gonzalo Higuain, aslen Arjantinlidir.

Kariyerine 'in U20 takımında başlayan Higuain, daha sonra sırasıyla; River Plate A Takımı, , , Juventus, Milan, formaları giydi. Mavilerin ardından Juve'ye geri döndü.

Gonzalo Higuain bu sezon toplam çıktığı 34 müsabakada 8 gol 8 asist üretti. Öte yandan Arjantin Milli Takımı ile 75 müsabakada rol alan golcü futbolcu 31 golü rakip filelere gönderdi.

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