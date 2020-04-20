20 Nisan 2020, Pazartesi
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Türkçe mesaj: Evde kal
Türkiye’de forma giyen yabancı futbolcular, vatandaşlara seslendi. Vida, Boateng, Novak, Feghouli gibi isimler “Evde kal” dediler.
Dünyayı sarsan koronavirüs sebebiyle futbolcular da evlerinden dışarı çıkamıyor. Yerli ve yabancı futbolcular "Evde Kal" çağrılarını tekrarladılar. Yabancı oyuncular bunu Türkçe seslendirdiler. Projeye Crystal Palace'tan Cenk Tosun, Beşiktaş'tan Vida ve Boateng, Trabzonspor'dan Doğan Erdoğan, Novak, Galatasaray'dan Feghouli, Andone ve Lemina, Erzurumspor'dan Sissoko, eski F.Bahçeli Sow katıldı. "Evde kal" çağrılarını tekrarlayarak koronavirüsün bir an önce bitmesi için herkesin buna harfiyen uyması gerektiğini kaydettiler.
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