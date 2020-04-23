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GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray sahaya iniyor!

Galatasaray sahaya iniyor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle 'e süresiz ara verilmiş, futbolcular kondisyonlarını kaybetmemek için evde çalışmalarını sürdürmüştü. Corona virüsü tehlikesi devam ederken, gerekli tedbirleri alarak antrenmanlara başlayan ilk takım olmuştu. Fotomac.com.tr'nin özel haberine göre; da sahalara inmeye hazırlanıyor. İşte sarı-kırmızılı takımın antrenmanlara başlayacağı tarih...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle dünyada birçok büyük spor organizasyonu farklı tarihlere ertelenirken, futbol liglerinde de süresiz şekilde ertelenmeler yaşanmıştı… ekipleri çalışmalarına bireysel olarak evlerinde devam ederken, bazı kulüpler oyuncularına evde uygulanması maksadıyla özel programlar hazırlamıştı.

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Her ne kadar evde çalışmalar devam etse de yapılan bu antrenmanlar oyuncuların kondisyon kaybı yaşamasının önüne geçemezken, sahaya inen ilk kulüp olmuştu. Siyah-beyazlılar teknik direktör 'ın isteği üzerine 'nde sosyal mesafe gözetilerek gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

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Sahaya inen ilk kulüp Beşiktaş olurken, bir hamle de 'dan geldi. Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre, sarı-kırmızılılarda da antrenmanların pazartesi günü başlayacağı, oyuncuların 5'erli ve 7'şerli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlara start vereceği öğrenildi. Öte yandan ligde kalan 8 mücadelenin 'da oynanmasına karar verilmesi durumunda sarı-kırmızılıların Antalya'da idman sahası uygun bir otelde takım olarak konaklayacağı da gelen bilgiler arasında.

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