23 Nisan 2020, Perşembe

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Galatasaray’da kim ne kadar maaş alıyor? İşte net ücretler

Galatasaray'ta görüşmeler başlıyor... Corona virüsü sebebiyle özellikle futbolda oluşan maddi zararda kulüpler oyuncularından indirim yoluna gitme kararı almıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de konuyla ilgili açıklama yapmış ve indirim talebinde bulunacaklarını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı bazı futbolcuların bu talebi reddettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 11:30
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Galatasaray’da kim ne kadar maaş alıyor? İşte net ücretler

Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük bir mali zarara uğradığı belirtilen Galatasaray, çözüm arıyor.

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Galatasaray’da kim ne kadar maaş alıyor? İşte net ücretler

Başkan Mustafa Cengiz, konu ile ilgili resmi yayın organına yaptığı konuşmada uğranılan zararı belirtmiş ve oyunculardan indirime gitmelerini istediğini dile getirmişti.

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Galatasaray’da kim ne kadar maaş alıyor? İşte net ücretler

DEV ZARAR

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak." dedi.

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Galatasaray’da kim ne kadar maaş alıyor? İşte net ücretler

Öte yandan Mustafa Cengiz, konuşmasının devamında "Yönetim olarak, belki de son yıllarda ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Tüzüğe göre %5'i geçerseniz, ek bütçe istemek zorundasınız. Tarihte ilk defa gerçekçi bütçeler yaptık ve bütçenin dışına çıkmadan bugüne getirdik. Corona virüsü sonrası yeni bütçe çalışması yapıyoruz, amatörleri de kapsıyor. Yeni bir bütçe hazırlayacağız ve Genel Kurulu'nun önüne getireceğiz." dedi.

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Galatasaray’da kim ne kadar maaş alıyor? İşte net ücretler

MAAŞ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Mustafa Cengiz, maaşlarla ilgili yaptığı konuşmasında, "Zor durumlar, zorlu durumlar iki-üç tür insan yaratır. Bizim gibi camialarda, kahramanlar, fedakarlar ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden canını ortaya koymasını istemiyoruz. Sıkıntılı süreci atlatmak için profesyonel oyunculardan fedakarlığı resmi olarak istedik. Oyuncular inceliyor, Selçuk İnan kendi bir hamle yaptı. Görüşmeler sürüyor." dedi.

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