23 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray’da kim ne kadar maaş alıyor? İşte net ücretler
Galatasaray'ta görüşmeler başlıyor... Corona virüsü sebebiyle özellikle futbolda oluşan maddi zararda kulüpler oyuncularından indirim yoluna gitme kararı almıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de konuyla ilgili açıklama yapmış ve indirim talebinde bulunacaklarını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı bazı futbolcuların bu talebi reddettiği iddia edildi. İşte detaylar...
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