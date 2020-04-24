24 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Arda Turan: Son sözümü söylemedim

Arda Turan: Son sözümü söylemedim
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.04.2020

'a dönmek için gün sayan iddialı açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, hayatının bitmediğini söylerken, "Bittiğim falan yok. İhtiyacım olan şey, sağlıklı bir sezon başı ve inandığım bir taraftar desteği. Onun dışında ben neden biteyim? Bu ayaklar bende, bu oyun zekası hala bende. İki ay iyi idman yaptıktan sonra, en iyisini, gösterdiklerimin daha iyisini de oynayabilirim" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten haber beklediğini yineleyen tecrübeli futbolcu, "Kariyerimi noktalamayı asla düşünmüyorum. Kesin kararım bu. 'la ilgili fikrimi zaten herkes biliyor; çağrılırsam seve seve giderim, çağrılmazsam da ben zaten Galatasaray taraftarıyım. Ama oynamaya sonuna kadar devam edeceğim" diye konuştu. Devre arasında 'den ayrılan Arda'nın ile kontratı sezon sonunda bitiyor.

Resmen açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam G.Saray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam
Beşiktaş'tan G.Saray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor Beşiktaş'tan G.Saray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor
Felipe Melo ve eşinden ilginç egzersiz Felipe Melo ve eşinden ilginç egzersiz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör