24 Nisan 2020, Cuma
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Arda Turan: Son sözümü söylemedim
Galatasaray'a dönmek için gün sayan Arda Turan iddialı açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, futbol hayatının bitmediğini söylerken, "Bittiğim falan yok. İhtiyacım olan şey, sağlıklı bir sezon başı ve inandığım bir taraftar desteği. Onun dışında ben neden biteyim? Bu ayaklar bende, bu oyun zekası hala bende. İki ay iyi idman yaptıktan sonra, en iyisini, gösterdiklerimin daha iyisini de oynayabilirim" dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten haber beklediğini yineleyen tecrübeli futbolcu, "Kariyerimi noktalamayı asla düşünmüyorum. Kesin kararım bu. Galatasaray'la ilgili fikrimi zaten herkes biliyor; çağrılırsam seve seve giderim, çağrılmazsam da ben zaten Galatasaray taraftarıyım. Ama futbol oynamaya sonuna kadar devam edeceğim" diye konuştu. Devre arasında Başakşehir'den ayrılan Arda'nın Barcelona ile kontratı sezon sonunda bitiyor.
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