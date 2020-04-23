23 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Bana Messi demeyin

Bana Messi demeyin
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da tutunamayan Emre Mor, Olimpiakos'a gitmişti. Viaplay Sport Live'a röportaj veren 22 yaşındaki futbolcu, "Çok hata yaptım. Daha akıllı olmalıydım. Ancak en önce kontrol etmem gereken şey öfkem. Bunun üzerinde çok çalışıyorum. İnsanların bana Messi demelerini istemiyorum" şeklinde konuştu.

Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da tutunamayan Emre Mor, Olimpiakos'a gitmişti. Viaplay Sport Live'a röportaj veren 22 yaşındaki futbolcu, "Çok hata yaptım. Daha akıllı olmalıydım. Ancak en önce kontrol etmem gereken şey öfkem. Bunun üzerinde çok çalışıyorum. İnsanların bana Messi demelerini istemiyorum" şeklinde konuştu.
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