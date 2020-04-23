Bana Messi demeyin

Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da tutunamayan Emre Mor, Olimpiakos'a gitmişti. Viaplay Sport Live'a röportaj veren 22 yaşındaki futbolcu, "Çok hata yaptım. Daha akıllı olmalıydım. Ancak en önce kontrol etmem gereken şey öfkem. Bunun üzerinde çok çalışıyorum. İnsanların bana Messi demelerini istemiyorum" şeklinde konuştu.

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Büyükumutlarla geldiği Galatasaray'da tutunamayan Emre Mor, Olimpiakos'a gitmişti. Viaplay Sport Live'a röportaj veren 22 yaşındaki futbolcu, "Çok hata yaptım. Daha akıllı olmalıydım. Ancak en önce kontrol etmem gereken şey öfkem. Bunun üzerinde çok çalışıyorum. İnsanların bana Messi demelerini istemiyorum" şeklinde konuştu.