Monaco 13 istedi
Aslan’ın takımda tutmak istediği Henry Onyekuru için Fransız ekibi, Everton’a ödediği parayı talep etti.
Henry Onyekuru Temmuz 2018'de Everton'dan 800 bin euro'ya kiralanmış ve geçen sezon gelen iki kupada çok büyük katkı sağlamıştı. Nijeryalı yıldız sezon sonunda Monaco'ya 13 milyon euro'ya satılmıştı. Fransız ekibinde bekleneni veremeyen Onyekuru, bu sezonun ikinci yarısı için 750 bin euro'ya bu kez Monaco'dan kiralandı. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen ve başarılı da maçlar çıkaran 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Monaco'nun kapısı bir kez daha çalındı. Bonservisini isteyen sarıkırmızılı idarecilere 13 milyon euro fiyat çekildi. Monaco'nun Everton'dan oyuncuyu alırken bu parayı ödediği bu nedenle indirime yanaşmadığı kaydedildi. Ancak Onyekuru'nun Galatasaray'da kalmayı çok istemesinin bu transferde rol oynayacağı belirtildi.
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