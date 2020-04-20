Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber! Transfer...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve istenilen performansı veremediği gerekçesiyle devre arası transfer döneminde Ajax'a yolladığı Ryan Babel'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Belçika ekibi Anderlecht'in Hollandalı oyuncuyu almaktan vazgeçtiği öğrenildi.
Anderlecht'in transfer listesinde yer alan, Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden ve devre arasında Hollanda Ligi takımlarından Ajax'a kiralanan Ryan Babel ile ilgili Belçika ekibi kararını verdi.
Het Nieuwsblad sitesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncunun Anderlecht'e transfer olması durumunda 5 milyon Euro'ya mal olacağı ve aynı zamanda Babel'in yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Belçika ekibi bu transfer ile ilgili kararını da verdi.
2.5 MİLYON EURO'DAN FAZLA ÖDEMEK İSTEMİYOR
Anderlecht yaz transfer döneminde bir oyuncu için 2.5 milyon Euro'dan fazla para harcamayı düşünmediğini açıkladı ve Babel transferini rafa kaldırdı.
ANDERLECHT VAZGEÇTİ!
Haberde, Anderlecht'in yıldız oyuncu Samir Nasri ile sorun yaşadığı ve bu yüzden Babel transferinden de risk almak istemediği öğrenildi. Sonuç olarak Belçika Ligi ekibi Ryan Babel transferinden vazgeçti.
Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Hollandalı oyuncu 6 gol ve 2 asist kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...