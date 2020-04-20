20 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber! Transfer...

Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber! Transfer...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı ve istenilen performansı veremediği gerekçesiyle devre arası transfer döneminde Ajax'a yolladığı 'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Belçika ekibi Anderlecht'in Hollandalı oyuncuyu almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Anderlecht'in listesinde yer alan, ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden ve devre arasında takımlarından Ajax'a kiralanan ile ilgili Belçika ekibi kararını verdi.

Het Nieuwsblad sitesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncunun Anderlecht'e transfer olması durumunda 5 milyon Euro'ya mal olacağı ve aynı zamanda Babel'in yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Belçika ekibi bu transfer ile ilgili kararını da verdi.

Galatasaray'a büyük şok! Transfer elden kaçıyor

2.5 MİLYON EURO'DAN FAZLA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Anderlecht yaz transfer döneminde bir oyuncu için 2.5 milyon Euro'dan fazla para harcamayı düşünmediğini açıkladı ve Babel transferini rafa kaldırdı.

ANDERLECHT VAZGEÇTİ!

Haberde, Anderlecht'in yıldız oyuncu ile sorun yaşadığı ve bu yüzden Babel transferinden de risk almak istemediği öğrenildi. Sonuç olarak Belçika Ligi ekibi Ryan Babel transferinden vazgeçti.

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Hollandalı oyuncu 6 gol ve 2 asist kaydetti.

Fatih Terim Süper Lig önerisini açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim Süper Lig önerisini açıkladı! Maçları 6 güne yayarak... Fatih Terim Süper Lig önerisini açıkladı! "Maçları 6 güne yayarak..."
Galatasaray'a büyük şok! Elden kaçıyor Galatasaray'a büyük şok! Elden kaçıyor
Duyurdular! İşte Fatih Terim'in transferde yeni gözdesi Duyurdular! İşte Fatih Terim'in transferde yeni gözdesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör