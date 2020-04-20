Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber! Transfer...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve istenilen performansı veremediği gerekçesiyle devre arası transfer döneminde Ajax'a yolladığı Ryan Babel'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Belçika ekibi Anderlecht'in Hollandalı oyuncuyu almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Anderlecht'in transfer listesinde yer alan, Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden ve devre arasında Hollanda Ligi takımlarından Ajax'a kiralanan Ryan Babel ile ilgili Belçika ekibi kararını verdi.

Het Nieuwsblad sitesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncunun Anderlecht'e transfer olması durumunda 5 milyon Euro'ya mal olacağı ve aynı zamanda Babel'in yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Belçika ekibi bu transfer ile ilgili kararını da verdi.

2.5 MİLYON EURO'DAN FAZLA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Anderlecht yaz transfer döneminde bir oyuncu için 2.5 milyon Euro'dan fazla para harcamayı düşünmediğini açıkladı ve Babel transferini rafa kaldırdı.

ANDERLECHT VAZGEÇTİ!

Haberde, Anderlecht'in yıldız oyuncu Samir Nasri ile sorun yaşadığı ve bu yüzden Babel transferinden de risk almak istemediği öğrenildi. Sonuç olarak Belçika Ligi ekibi Ryan Babel transferinden vazgeçti.

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Hollandalı oyuncu 6 gol ve 2 asist kaydetti.

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