Galatasaray'a büyük şok! Transfer elden kaçıyor
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mariano ile yola devam etmeyecek Galatasaray, gündemine Olimpiakos'un sağ beki Omar Elabdellaoui'yi almıştı. Sarı-kırmızılıların talip olduğu sağ beke Premier Lig ekiplerinden Burnley'in talip olduğu yazıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sezon sonunda ülkesi Brezilya'ya dönmesi beklenirken, oyuncunun yerine arayışlar da başlamıştı. Bir süre önce sarı-kırmızılılar Martin Linnes'in de milli takımdan arkadaşı olan Omar Elabdellaoui'yi listesine eklemişti.
Yunan temsilcisi Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elabdellaoui, kulübüyle yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı için sonuç alamayınca Galatasaray'ın eli güçlendi ancak İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi...
İngiliz basınında yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan bir sağ bek arayışında olan Burnley, Olympiakos'lu Elabdellaoui ile ilgilenmeye başladı. 28 yaşındaki oyuncunun Yunan ekibinde kilit oyuncu olduğuna dikkat çekildi. Haberde Burnley'nin bu transferde Galatasaray'a da rakip olduğunun altı çizildi.
OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?
1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen sağ bek oyuncusu, Manchester City'nin altyapısında forma giydikten sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi.
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