20 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a büyük şok! Transfer elden kaçıyor

Galatasaray'a büyük şok! Elden kaçıyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mariano ile yola devam etmeyecek , gündemine Olimpiakos'un sağ beki 'yi almıştı. Sarı-kırmızılıların talip olduğu sağ beke ekiplerinden Burnley'in talip olduğu yazıldı. İşte detaylar...

'da Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sezon sonunda ülkesi Brezilya'ya dönmesi beklenirken, oyuncunun yerine arayışlar da başlamıştı. Bir süre önce sarı-kırmızılılar Martin Linnes'in de milli takımdan arkadaşı olan 'yi listesine eklemişti.

Yunan temsilcisi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elabdellaoui, kulübüyle yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı için sonuç alamayınca Galatasaray'ın eli güçlendi ancak 'den sürpriz bir iddia geldi...

İngiliz basınında yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan bir sağ bek arayışında olan Burnley, Olympiakos'lu Elabdellaoui ile ilgilenmeye başladı. 28 yaşındaki oyuncunun Yunan ekibinde kilit oyuncu olduğuna dikkat çekildi. Haberde Burnley'nin bu transferde Galatasaray'a da rakip olduğunun altı çizildi.

Galatasaray'da corona virüsünün maliyeti ağır oldu! 86 milyon...

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen sağ bek oyuncusu, 'nin altyapısında forma giydikten sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli oyuncu ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi.

Duyurdular! İşte Fatih Terim'in transferde yeni gözdesi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Duyurdular! İşte Fatih Terim'in transferde yeni gözdesi Duyurdular! İşte Fatih Terim'in transferde yeni gözdesi
G.Saray'da corona virüsünün maliyeti ağır oldu! 86 milyon... G.Saray'da corona virüsünün maliyeti ağır oldu! 86 milyon...
Beşiktaş ve Galatasaray için müthiş iddia! Dünya yıldızı... Beşiktaş ve Galatasaray için müthiş iddia! Dünya yıldızı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör