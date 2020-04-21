Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ı takibe aldı!

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş'tan flaş bir hareket geldi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı ve transfer fitilini ateşledi. İşte detaylar...

Bu sezon Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Mert Hakan Yandaş, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyordu.

Galatasaray ile adı geçen ve kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız flaş bir harekette bulundu.

25 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Mert Hakan'ın daha önce de Galatasaray ile 4 yıllık anlaştığı ve sarı-kırmızılılarda 8 numaralı formayı giyeceği iddia edilmişti.

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken Mert Hakan, Sivasspor'da çıktığı 30 karşılaşmada 10 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994, doğumlu ve Sivasspor'da orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

DİĞER