21 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ı takibe aldı!

Fitili ateşledi! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hareket
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Demir Grup ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yandaş'tan flaş bir hareket geldi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, hesabından Galatasaray'ı takibe aldı ve fitilini ateşledi. İşte detaylar...

Bu sezon Demir Grup 'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Yandaş, birçok kulübün listesinde yer alıyordu.

ile adı geçen ve kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız flaş bir harekette bulundu.

25 yaşındaki oyuncu hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Mert Hakan'ın daha önce de Galatasaray ile 4 yıllık anlaştığı ve sarı-kırmızılılarda 8 numaralı formayı giyeceği iddia edilmişti.

'de 26 hafta geride kalırken Mert Hakan, Sivasspor'da çıktığı 30 karşılaşmada 10 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Yeni '8' Mert Hakan

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994, doğumlu ve Sivasspor'da orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Mert Hakan’a 7 milyon TL haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! İki isim... Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! İki isim...
G.Saray'ın indirim talebine Belhanda'dan flaş yanıt! G.Saray'ın indirim talebine Belhanda'dan flaş yanıt!
Galatasaray'dan Valencia'ya transfer mesajı Galatasaray'dan Valencia'ya transfer mesajı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör