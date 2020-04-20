20 Nisan 2020, Pazartesi

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Fatih Terim'den Süper Lig önerisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de kalan 8 haftanın nasıl oynanacağıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Terim, maçları 6 güne yayarak takımların haftada 2 karşılaşmaya çıkabileceğini söyledi.
20.04.2020
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