16 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao’ya 4 milyon Euro

Falcao’ya 4 milyon Euro
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 Giriş Tarihi: 16.04.2020

Yönetim, sarı-kırmızılı oyuncunun tavan ücretini belirledi.

Galatasaray'da, takımın en fazla kazanan oyuncusu olan 'nun ücreti tartışılmaya devem ediyor. Golcü oyuncunun maaşında indirimi kabul edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, Falcao'ya bonuslarıyla beraber en fazla 4 milyon euro vermeyi düşündüğü haberleri geliyor. Tüm bonusları üst üste eklenince 8.5 milyon euro'luk yıllık bir rakamın ortaya çıktığı ortamda Falcao'nun hem tüm bonuslarından hem de 5 milyon euro olan garanti ücretinden indirim yapması bekleniyor

Mario Jardel'den Galatasaray paylaşımı haberin devamı

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