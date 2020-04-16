16 Nisan 2020, Perşembe
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Falcao’ya 4 milyon Euro
Yönetim, sarı-kırmızılı oyuncunun tavan ücretini belirledi.
Galatasaray'da, takımın en fazla kazanan oyuncusu olan Radamel Falcao'nun ücreti tartışılmaya devem ediyor. Golcü oyuncunun maaşında indirimi kabul edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, Falcao'ya bonuslarıyla beraber en fazla 4 milyon euro vermeyi düşündüğü haberleri geliyor. Tüm bonusları üst üste eklenince 8.5 milyon euro'luk yıllık bir rakamın ortaya çıktığı ortamda Falcao'nun hem tüm bonuslarından hem de 5 milyon euro olan garanti ücretinden indirim yapması bekleniyor
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