16 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Popescu’dan mesaj

Popescu’dan mesaj
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2020

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ile 'de 'la iz bırakan teknik direktör Gheorghe "Gigi" Multescu, Türk vatandaşlarına Romanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" mesajı gönderdi.

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ile 'de 'la iz bırakan teknik direktör Gheorghe "Gigi" Multescu, Türk vatandaşlarına Romanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" mesajı gönderdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Sounes o olayı anlattı! F.Bahçe Başkanı'na baktım ve... Sounes o olayı anlattı! "F.Bahçe Başkanı'na baktım ve..."
Canlı yayında açıkladı! Son corona virüsü testim... Canlı yayında açıkladı! "Son corona virüsü testim..."
Mario Jardel'den Galatasaray paylaşımı Mario Jardel'den Galatasaray paylaşımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör