Hollanda basını Fatih Terim'in yeni gözdesini duyurdu! 'Galatasaray...'

Galatasaray'da, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Yeni sezonun kadro planlamasını yapan teknik direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu transfer listesine yazdı. Peki, tecrübeli teknik adam kimi istedi? Bu oyuncu hangi mevkide oynuyor? İşte tüm detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 20.04.2020 14:36 ABONE OL