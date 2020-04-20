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Hollanda basını Fatih Terim'in yeni gözdesini duyurdu! 'Galatasaray...'

Galatasaray'da, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Yeni sezonun kadro planlamasını yapan teknik direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu transfer listesine yazdı. Peki, tecrübeli teknik adam kimi istedi? Bu oyuncu hangi mevkide oynuyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 14:36
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Hollanda basını Fatih Terim'in yeni gözdesini duyurdu! 'Galatasaray...'

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da virüsü yenmesinin ardından çalışmalarına hız verdi.

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Hollanda basını Fatih Terim'in yeni gözdesini duyurdu! 'Galatasaray...'

Bu bağlamda gelecek sezon için projesini ortaya koyan Fatih Terim, önceliğini genç oyunculara vereceğini belirtmişti. 26 yaş sınırı koyan Terim'in, 26 yaşından büyük isimlerin 'zaruri olmadıkça' takımda tutulmasını istemediğini yönetime bildirdiği konuşuluyordu.

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Hollanda basını Fatih Terim'in yeni gözdesini duyurdu! 'Galatasaray...'

Yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen sarı kırmızılı takımın hocası, bu bağlamda transferde genç, geleceğe yatırım olabilecek isimleri listesine aldığı bildirildi.

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Hollanda basını Fatih Terim'in yeni gözdesini duyurdu! 'Galatasaray...'

CORONA VİRÜSÜ SONRASI...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle tüm dünyada futbol piyasasının maliyet olarak düşeceğini düşünen Fatih Terim, bu sebeple genç oyuncuları parlatmaya öncelik veriyor. Tecrübeli teknik direktör, gelecek sezonlarda kadro yapılandırması konusunda sıkıntı çekmek istemiyor.

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Hollanda basını Fatih Terim'in yeni gözdesini duyurdu! 'Galatasaray...'

Öte yandan gelecek sezonlardan itibaren yeniden piyasanın yükselmesiyle beraber iyi satış rakamlarıyla kulübün kasasını doldurmak isteyen Terim, bu bağlamda kafasındaki genç oyuncu listesini belirlerken, rotasını bu kez Hollanda'ya çevirdi.

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