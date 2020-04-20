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GALATASARAY

Galatasaray'da corona virüsünün maliyeti ağır oldu! 86 milyon...

G.Saray'da corona virüsünün maliyeti ağır oldu! 86 milyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Corona virüsü salgını sonrasında spor kulüpleri mali yönden sıkıntı yaşarken, takımlar oyuncularından maaş indirime gitmelerini talep etmişti. 'a ise yeni sezonun kaynağını oluşturacak cinsten bir teklifi gelmiş fakat bu transfer salgın engeline takıldı. İngiliz ekiplerinden 'ın Cimbom'un Brezilyalı defansı Marcao için 10 milyon poundu (yaklaşık 86 milyon TL) gözden çıkardığı ifade edildi. Fakat bu transfere corona virüsü engel oldu.

corona virüsü salgınından en çok etkilenen kulüplerin başında geliyor. Sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama kulübün mali yönden zor durumda olduğunu açıkladı. Oyuncu satışı mali anlamda takımların önemli bir gelir kaynağıyken, Covid-19 salgını bunun önüne geçti. Premier Lig ekibi 'ın sezon sonu için Galatasaray'ın kapısını çalıp Marcao'yu talep edeceği ancak corona virüsü nedeniyle iptal olduğu öğrenildi. İngiliz temsilcisinin 10 milyon poundu gözden çıkardığı ancak salgın yüzünden gelirlerin tıkanması sebebiyle de transferin askıya alındığı kaydedildi. Brezilyalı solak stoper Ocak 2019'da Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya alınmıştı.

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