17 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'in listesindeki Okay Yokuşlu konuştu! "Hedeflerim için..."

Terim'in listesindeki isim konuştu! Hedeflerim için...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine düşünülen milli futbolcu , kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yokuşlu hedefleri için Avrupa'ya gittiğini belirterek, "Kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Celta kariyerim iyi geçiyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Okay'ın 'ye gelmeyeceği şeklinde yorumlandı.

'a 'dan kötü haber geldi. Seri ve Lemina'nın sezon sonu bitecek kiralık sözleşmelerinden dolayı takımlarıyla görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar, alternatif isimlere yönelmişti. Galatasaray'da bu bölge için milli yıldız Okay Yokuşlu'nun ismi ön plana çıkmıştı. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamasında hayalleri ve hedefleri olduğunu söyledi ve Celta Vigo kariyerinin iyi geçtiğini söyledi. Okay Yokuşlu'nun bu açıklamaları 'ye dönmeyi düşünmediği ve kariyerini Avrupa'da geçirmek istediği şeklinde yorumlandı. İşte Okay'ın açıklamaları...

Okay Yokuşlu: Sonrasında keşke dememek için, kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Paradan daha değerli şeyler var. Para her zaman kazanılır. O yüzden kendi hedeflerim doğrultusunda 'dayım. Celta kariyerim iyi geçiyor.

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''İSTENMEYEN OLAYLAR OLMUYOR''

İspanya'nın en önemli artısı, burada bir kere bizde yaşanan o istenmeyen olaylar olmuyor. - maçında bile aykırı şeyler olmuyor. Taraftar sakin. Maçın ardından kimse hakem konuşmuyor.

''TESİSLEŞME ANLAMINDA TÜRKİYE İSPANYA'DAN ÖNDE''

Sözlerine devam eden Yokuşlu, ''Fakat tesisleşme anlamında Türkiye olarak daha öndeyiz. Mesela bizim tesisimizde oda yok. Türkiye'de herkesin ayrıca özel odası var. Burada soyunma odamız var. Başka fark olarak atmosferi söyleyebilirim. Burada o ateşli taraftarı göremiyorsun.'' ifadelerini kullandı.

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