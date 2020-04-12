12 Nisan 2020, Pazar
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Fulham Seri'nin fiyatını belirledi
İngiliz ekibi Fulham, sezon başında Galatasaray'a kiraladığı yıldız futbolcu Jean Michael Seri'nin fiyatını belirledi. Fulham'ın Seri için yaptığı iki planda da Galatasaray seçeneği yer almıyor.
Eğer sarı-kırmızılılar 18 milyon euro olan opsiyon için en az 10 milyon euro ödemezse ve Championship'te Premier Lig'e çıkma potasında yer alan Fulham eğer başarılı olursa Seri, Londra ekibine dönecek. Aksi taktirde Fulham, Seri'yi satışa koyacak. Ekonomik krizi göz önüne alarak 10 milyon euro civarında bir rakama 'Evet' diyecek.
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