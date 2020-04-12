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GALATASARAY

Fulham Seri'nin fiyatını belirledi

Fulham Seri'nin fiyatını belirledi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 Giriş Tarihi: 12.04.2020

İngiliz ekibi Fulham, sezon başında Galatasaray'a kiraladığı yıldız futbolcu Jean Michael Seri'nin fiyatını belirledi. Fulham'ın Seri için yaptığı iki planda da Galatasaray seçeneği yer almıyor.

Eğer sarı-kırmızılılar 18 milyon euro olan opsiyon için en az 10 milyon euro ödemezse ve Championship'te 'e çıkma potasında yer alan Fulham eğer başarılı olursa Seri, Londra ekibine dönecek. Aksi taktirde Fulham, Seri'yi satışa koyacak. Ekonomik krizi göz önüne alarak 10 milyon euro civarında bir rakama 'Evet' diyecek.

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