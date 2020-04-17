17 Nisan 2020, Cuma

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Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! 3 ayrılık 1 yeni sözleşme

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada, gelecek sezonun kadro yapılanmalarının planlarını yapıyor. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim de takımdaki 4 futbolcu hakkında kararını verdi. 3 futbolcusuyla yollarını ayıracak sarı-kırmızılılar, 1 oyuncusuna yeni sözleşme teklif edecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 10:33
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Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! 3 ayrılık 1 yeni sözleşme

Galatasaray'ın sezon sonunda mevcut kadrosunda bulunan kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! 3 ayrılık 1 yeni sözleşme

Sabah'ta yer alan habere göre; bu isimlerden Japon futbolcu Yuto Nagatomo ve Brezilyalı sağ bek Mariano kariyerlerine ülkelerinde devam etme kararı aldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! 3 ayrılık 1 yeni sözleşme

Takımda uzun süre kaptanlık yapan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! 3 ayrılık 1 yeni sözleşme

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Ryan Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! 3 ayrılık 1 yeni sözleşme

Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti.

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