17 Nisan 2020, Cuma

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Galatasaray Balotelli bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulurken, Kolombiyalı futbolcunun yerini bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı hedefleyen sarı-kırmıızılarda Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı. Öte yandan Cimbom'un sezon sonunda Brescia'dan ayrılması beklenen İtalyan yıldıza sunacağı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 09:45
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Galatasaray Balotelli bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Dünyayı etkileyen yeni tip corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray Balotelli bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Gelecek yıl da şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı hedefleyen Aslan'ın öncelikli hedeflerinden biriyse forvet transferi...

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Galatasaray Balotelli bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Cimbom'un adı Mario Balotelli ve Hulk ile anılırken, İtalyan futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray Balotelli bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

ŞARTLI KONTRAT ÖNERİLECEK

Yeni sezon planlamaları doğrultusunda Balotelli'yi gözüne kestiren sarı-kırmızılılar, oyuncunun disiplinsiz davranışlarıyla tanınması sebebiyle şartlı bir kontrat teklifi hazırlıyor.

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Galatasaray Balotelli bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Sezon başında gittiği Brescia ile 2021'e kadar mukavelesi bulunmasına rağmen ayrılık açıklaması yapan tecrübeli futbolcu, sözleşmesini feshederek boşa çıkacak.

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