17 Nisan 2020, Cuma
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Galatasaray Balotelli bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları
Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulurken, Kolombiyalı futbolcunun yerini bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı hedefleyen sarı-kırmıızılarda Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı. Öte yandan Cimbom'un sezon sonunda Brescia'dan ayrılması beklenen İtalyan yıldıza sunacağı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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