Galatasaray'ın eski futbolcusu Abel Xavier kimdir? Abel Xavier hangi takımlarda oynadı?
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve görüntüsüyle dikkatleri üzerine toplayan Abel Xavier'in Galatasaray'da oynarken İslam'ı seçtiğini açıklamasının ardından hakkında birçok araştırma yapılmaya devam ediyor. Peki, Abel Xavier kimdir? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve görüntüsüyle herkesin dikkatini çeken Abel Xavier'in, verdiği bir röportajda Galatasaray forması giydiği dönemde müslüman olduğunu açıklması, "Abel Xavier kimdir?" sorularının gündeme gelmesini sağladı.
ABEL XAVİER KİMDİR?
30 Kasım 1972'de Nampula'da dünyaya gelmiştir. Abel Xavier, futbola Portekiz'in köklü takımlarından Sporting'in altyapısında başlamıştır. Benfica, PSV Eindhoven, Everton ve Liverpool gibi takımların formalarını giymiştir. Portekizli futbolcu, 2003 yılında Galatasaray'a kiralık olarak gelmiştir. Daha sonra tekrar Liverpool'a dönen Xavier; Hannover, Roma, Middlesbrough ve LA Galaxy formaları giymiştir. Ardından 2008 yılında aktif kariyerini bitirmiştir. Portekiz Milli Takımı'nın da formasını terleten Abel Xavier, çıktığı 20 maçta 2 gol kaydetti. Defansın sağında oynayan Mozambik asıllı futbolcu Galatasaray'da forma giydiği dönem İslam'a geçiş yaptı. Xavier bir dönem modellikte yapmıştır.
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