16 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'in rüya ikilisi

Terim'in rüya ikilisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

yönetimle görüşerek Trezeguet’in edilmesini ve Onyekuru’nun takımda kalmasını istedi. 2 yıldız için tüm şartlar zorlanacak.

yeni sezon için kolları sıvadı. Bir yandan sezonu şampiyon olarak bitirmeyi isteyen Sarı-Kırmızılar diğer yandan çalışmalarını sürdürüyor. 'in Trezeguet ve Onyekuru'yu mutlaka takımda görmek istediği öne sürüldü.

FEGHOULİ'NİN YERİNE GELECEK

Yeni sezonda öncelikle kanatları sağlama almak isteyen Teknik Direktör Terim, Feghouli'nin yerine sağ kanada 'da forma giyen Trezeguet'in alınmasını istediği ortaya çıktı.

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TERİM TREZEGUET'İ İSTİYOR

Yönetimin geçen sezondan beri takımda görmeyi çok istediği Mısırlı oyuncunun bonservisiyle alınamaması durumunda kiralanması için her türlü adımın atılacağı gelen bilgiler arasında.

BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ

Terim'in kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun ise alınamaması durumunda yeniden kiralanmasını isteyerek "O ve Trezeguet takımda olursa bileğimizi kimse bükemez" dediği belirlendi.

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