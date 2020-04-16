Fatih Terim'in rüya ikilisi

Fatih Terim yönetimle görüşerek Trezeguet’in transfer edilmesini ve Onyekuru’nun takımda kalmasını istedi. 2 yıldız için tüm şartlar zorlanacak.

Galatasaray yeni sezon için kolları sıvadı. Bir yandan sezonu şampiyon olarak bitirmeyi isteyen Sarı-Kırmızılar diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in Trezeguet ve Onyekuru'yu mutlaka takımda görmek istediği öne sürüldü.



FEGHOULİ'NİN YERİNE GELECEK



Yeni sezonda öncelikle kanatları sağlama almak isteyen Teknik Direktör Terim, Feghouli'nin yerine sağ kanada Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'in alınmasını istediği ortaya çıktı.



TERİM TREZEGUET'İ İSTİYOR



Yönetimin geçen sezondan beri takımda görmeyi çok istediği Mısırlı oyuncunun bonservisiyle alınamaması durumunda kiralanması için her türlü adımın atılacağı gelen bilgiler arasında.



BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ



Terim'in kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun ise alınamaması durumunda yeniden kiralanmasını isteyerek "O ve Trezeguet takımda olursa bileğimizi kimse bükemez" dediği belirlendi.

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